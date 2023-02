Conceiçao: «Sono felice di rivedere Inzaghi a Roma abbiamo...»

Conceiçao, il tecnico del Porto in occasione della vigilia di Champions ricorda gli anni alla Lazio passati con Inzaghi

Domani sera a Sansiro ci sarà anche un po di Lazio nella partita tra Inter e Porto, visto che tra le due panchine ci sono due grandi ex della storia biancoceleste. Conceicao non dimentica gli anni vissuti a Roma, e parla in conferenza stampa di Simone Inzaghi

INZAGHI – La sfida non è tra Inzaghi e Conceiçao, ma tra due squadre che hanno tanta storia. Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati insieme a Roma e abbiamo vinto dei titoli importanti. Adesso facciamo un altro lavoro, più impegnativo ma ugualmente appassionante