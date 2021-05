Conceicao Napoli, domani l’incontro in Italia: ex Lazio pronto a firmare

Sergio Conceicao potrebbe incontrare già domani il Napoli a Roma per firmare il contratto con la squadra azzurra

Sergio Conceicao sempre più vicino a sedersi sulla panchina del Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore potrebbe arrivare già domani a Roma per poi dirigersi negli uffici della Filmauro dove incontrerà De Laurentiis per firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Il patron partenopea avrebbe telefonato Conceicao nella notte post Verona per poi intensificare i contatti nella mattinata di ieri. De Laurentiis, in particolare, sarebbe rimasto colpito da quattro partite del Porto del portoghese: le due di Champions League contro la Juventus, l’1-1 con Benfica e la vittoria sempre in terra europea contro il Chelsea per 1-0.