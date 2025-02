Compleanno Signori, la leggenda della Lazio spegne 57 candeline: gli auguri della società

Compleanno Signori, la Lazio ha voluto fare gli auguri al suo ex attaccante tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale

Oggi, 17 febbraio, Giuseppe Signori spegne 57 candeline e la Lazio ha voluto augurargli un buon compleanno tramite il proprio sito ufficiale. Di seguito la nota del club:

COMUNICATO – Signori compie oggi 57 anni. L’ex attaccante biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 1992 al 1997.

Nella Capitale, Re Beppe ha collezionato 127 gol in 195 presenze, diventando un’icona per tutti i tifosi biancocelesti. Per lui, anche 28 gettoni e 7 reti con la Nazionale.