Compleanno Pandev, arrivano gli auguri della Lazio per l’ex giocatore. Giorno speciale per l’ex attaccante biancoceleste

Goran Pandev, ex attaccante biancoceleste, spegne 41 candeline. L’ex attaccante macedone, arrivato alla Lazio nel 2004, ha vestito la maglia biancoceleste fino al dicembre 2009.

«Nella Capitale, ha collezionato 191 presenze e 64 gol, conquistando la Coppa Italia nella stagione 2008/2009 e una Supercoppa italiana nel 2009». Come riportano i canali ufficiali del club biancoceleste, che ha così voluto dedicare un messaggio in un giorno speciale per l’ex giocatore.