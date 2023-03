Nesta, in occasione del compleanno dello storico capitano biancoceleste, la Lazio gli dedica un bellissimo post in suo onore

Oggi per la Lazio e i suoi tifosi è una giornata molto speciale non solo per il derby, ma anche perchè compie gli anni Alessandro Nesta. L’ex capitano biancoceleste spegne quest’oggi 47 candeline, e la società dedica in suo onore un post sui social