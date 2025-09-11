Buon compleanno Baroni: la Lazio ricorda il suo ex allenatore sui social

Buon compleanno Baroni: la Lazio ricorda il suo ex allenatore, oggi al Torino, con un messaggio sui social

La parentesi di Marco Baroni sulla panchina della Lazio è durata una sola stagione, ma ha lasciato un segno indelebile tra i tifosi biancocelesti. Il tecnico fiorentino, oggi alla guida del Torino, ha vissuto dodici mesi intensi nella Capitale, caratterizzati da emozioni contrastanti: un avvio promettente, una fase centrale complicata e un finale al di sotto delle aspettative.

Un sogno europeo sfiorato

Baroni, classe 1963, ha saputo dare nuova linfa alla squadra nella prima parte della stagione, alimentando l’entusiasmo del pubblico dell’Olimpico con una rincorsa convincente verso l’Europa League e il sogno — poi sfumato — di una qualificazione in Champions League. Con un passato da difensore centrale e una lunga carriera da allenatore tra Serie A e B, Baroni ha portato pragmatismo e intensità, valorizzando diversi elementi della rosa e cercando di dare continuità al progetto tecnico.

Un finale in calo, ma con riconoscenza

Nonostante il calo nel girone di ritorno e una chiusura di campionato che ha lasciato l’amaro in bocca, la Lazio ha voluto rendere omaggio al suo ex allenatore nel giorno del suo 62° compleanno. Il club capitolino ha pubblicato una storia celebrativa sul proprio profilo Instagram, un gesto che testimonia il rispetto e l’affetto maturati durante la stagione.

Lazio e Baroni: un legame che resta

Il messaggio social della società biancoceleste ha raccolto numerosi commenti da parte dei tifosi, molti dei quali hanno ricordato con nostalgia i momenti più esaltanti della gestione Baroni. Tra questi, le vittorie contro le dirette concorrenti per l’Europa e la crescita di giovani talenti come Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999, e Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998.

La stagione 2024-2025 di Marco Baroni alla Lazio resta un capitolo significativo, fatto di ambizioni, difficoltà e riconoscimenti. Un’esperienza breve ma intensa, che nel giorno del suo compleanno ha ricevuto il giusto tributo da parte del club e dei suoi tifosi.