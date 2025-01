Como, mister Sottili potrà contare su un nuovo acquisto per la sfida con la Lazio Women di domenica: i dettagli

Como, la formazione lombarda ha definito l’arrivo di un nuovo acquisto che potrà essere a disposizione già per il match con la Lazio Women

Archiviata la partita vinta contro la Fiorentina, per la Lazio Women è tempo di voltare pagina e pensare al prossimo match visto che la gara di domenica con il Como è dietro l’angolo. Lo sa bene mister Sottili della formazione lombarda, il quale infatti per il match con le ragazze biancocelesti e non solo potrà contare su una nuova risorsa per il suo scacchiere ossia Roberta Aprile. Di seguito il comunicato del club

COMUNICATO – Roberta Aprile è una nuova calciatrice di F.C. Como Women. La classe 2000, di ruolo portiere, arriva in prestito dalla Juventus fino a giugno 2025. Benvenuta Roberta