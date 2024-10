Como Lazio, invasione biancoceleste al Sinigaglia: il dato sui tifosi presenti

Como Lazio andrà in scena giovedì alle ore 20:45. Allo Stadio Sinigaglia la squadra di mister Marco Baroni potrà contare sul sostegno di un buon numero di tifosi

Tanto entusiasmo in casa biancoceleste, un altro segnale in questo senso arriva da Como-Lazio. Per il match in programma giovedì 31 ottobre alle ore 20:45, allo Stadio Sinigaglia, saranno presenti circa 1150 tifosi laziali (720 nel settore ospiti, 430 nei Distinti Laterali).

Per la gara valevole per il decimo turno di Serie A, la squadra di Marco Baroni potrà quindi contare sul sostegno del proprio pubblico, come accaduto fino ad ora allo Stadio Olimpico e non solo.