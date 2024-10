Como Lazio, Baroni vuole valorizzare tutti: ecco che squadra metterà questa sera in campo

Como Lazio, Baroni non vuole dogmi, ha l’obiettivo di valorizzare tutti

Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni non ha mai schierato la stessa Lazio per due partite di fila. Il tecnico ha scelto lo stesso undici contro Verona, Torino ed Empoli, mentre contro il Como ci sarà la decima trasformazione in tredici gare.

Un misto tra Lazio di coppa e di campionato. Dia partità dalla panchina, Tavares giocherà ancora e accanto a Guendouzi in ballottaggio Vecino con Dele-Bashiru. Baroni vuole adattarsi in base all’avversario.