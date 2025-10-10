 Como, Douvikas racconta: «Il mio gol più bello resta quello contro la Lazio»
Como, Douvikas racconta: «Il mio gol più bello resta quello contro la Lazio»

Lazio, auguri a Julio Cruz: l’ex attaccante biancoceleste compie 45 anni

Estonia Italia, qualificazioni Mondiali: orario, diretta TV e streaming della partita

Insigne Lazio, Sarri sogna l'ex Napoli: tra suggestione e necessità di mercato

Lazio, il ritorno di Dele-Bashiru resta un enigma: ecco tutti i nodi da sciogliere

Como, Douvikas racconta: «Il mio gol più bello resta quello contro la Lazio»

1 ora ago

Tifosi Como
Tifosi Como

Como, Douvikas si racconta al canale della Serie A: «Il mio gol più bello resta quello contro la Lazio». Le sue dichiarazioni

Sul canale YouTube della Lega Serie A, l’attaccante del Como Tasos Douvikas ha fatto il punto sulla sua stagione, soffermandosi sui gol messi a segno. Tra questi, ha indicato come preferito quello realizzato contro la Lazio nella gara inaugurale di campionato.

PAROLE – «Como è bellissima, qui mi diverto un mondo. Io e la mia ragazza abbiamo girato tanto ma credo che Como sia il posto più bello d’Italia: ha molto in comune con le isole greche. Penso che la serie A sia il campionato più difficile. Ogni partita è una battaglia tattica a cui ti devi preparare al 100%.

Il livello delle squadre è molto alto, ci sono tanti club in corsa per l’Europa e anche le squadre più forti faranno fatica a vincere lo scudetto. Il mio primo gol? Stavo aspettando che accadesse, ero pronto psicologicamente. Il mio preferito? Quello con la Lazio fatto quest’anno».

