Commisso: «Juve e Inter giocano sporco. Su Chiesa...»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a margine della consegna della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (Calabria). Ecco le sue parole su Inter e Juventus riportate da SportFace.

«Ci sono club come la Juventus, il Barcellona, l’Inter, che sono indebitate per un lavoro “sporco”. La Juve è sempre favorita. Quando loro hanno 300 milioni di monte stipendi e io ne ho 70, loro sono sempre favoriti. Come hanno comprato Chiesa? Ce l’hanno rubato perché hanno molti soldi che noi non possiamo fare perché non abbiamo ricavi. Questa è la differenza fra noi e la Juventus. Più ricavi e più puoi spendere. Vlahovic? Credo che resterà, questa è la mia intenzione. Ora vediamo…»