Colautti (medico Lazio): «Ritiro molto positivo. Tra Inzaghi e Sarri...»

Il medico sociale della Lazio, Francesco Colautti è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare un bilancio del ritiro

Il ritiro di Auronzo di Cadore sta per volgere al termine, poche ore e la Lazio lascerà le Tre Cime di Lavaredo per affrontare la seconda parte della preparazione in vista dell’inizio del campionato.

Il medico sociale biancoceleste, Francesco Colautti, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare un punto sul ritiro: «Abbiamo affrontato una grande mole di lavoro, ben 27 sedute più tre partite, gestendo il gruppo in accordo con lo staff. C’è stato un solo vero infortunio, la distorsione di Maistro due giorni fa. Per questo motivo devo ammettere che è stato un ritiro molto positivo dal punto di vista medico e sportivo. Differenze tra Sarri e Inzaghi? Ci siamo subito accorti dei metodi differenti, ma c’è stata grande collaborazione sia con uno che con l’altro. Ritiro in montagna per evitare infortuni? No, si sceglie di lavorare in altura perché c’è un recupero diverso che a Roma inevitabilmente non ci sarebbe»