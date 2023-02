Cluj Lazio, le indicazioni del club biancoceleste per i tifosi in partenza per la Romania

La Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha fornito importanti aggiornamenti per i tifosi biancocelesti in vista della gara col Cluj

Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha fornito importanti informazioni ai propri tifosi in partenza della Romania per la gara di Conference League contro il Cluj:

«La S.S. Lazio comunica a tutti i tifosi biancocelesti che si recheranno in Romania per la prossima gara di UEFA Europa Conference League che, in accordo con il Cluj, è stato organizzato il giorno della gara un Meeting Point in Piata Muzeului (Piazza dei Musei) di Cluj in ci sono diversi bar e ristoranti.

La piazza dista circa 20 minuti a piedi dal Dr. Contantin Radulescu Stadium.

Partenza dal Meeting Point tra le 17:00 e le 17:15.

I cortei non autorizzati verso lo stadio sono severamente vietati.

Questi gli oggetti vietati all’interno dello stadio:



– Borse di dimensioni superiori al foglio A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm).

– Armi.

– Bottiglie, lattine, ombrelli e qualsiasi altro oggetto in plastica, vetro o altri materiali fragili, ad eccezione di quelli necessari per comprovati motivi medici.

– Fuochi d’artificio, torce, fumogeni e qualsiasi altro pirotecnico spray, sostanze infiammabili, vernici o contenitori con sostanze nocive o infiammabili

– Alimenti di qualsiasi tipo, ad eccezione dei prodotti necessari per comprovati motivi medici

– Alcool, droghe e farmaci o altre sostanze tossiche o pericolose, ad eccezione di quelle necessarie per comprovati motivi medici.

– Qualsiasi materiale offensivo, razzista, xenofobo, sessista, religioso, politico o altro materiale illegale/vietato, messaggi di propaganda discriminatoria.

– Aste di bandiere flessibili di lunghezza superiore a un metro e spessore di un cm.

– Striscioni o bandiere di dimensioni superiori a 2 x 1,5 metri».