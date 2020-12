Club Brugge, il CEO: «Noi meglio della Lazio sia all’andata che al ritorno»

Le parole del CEO del Club Brugge Vincent Mannaert

Le parole del CEO del Club Brugge Vincent Mannaert riportate da Het Nieuwsblad evidenziano come il giorno dopo il pareggio dell’Olimpico costato l’estromissione dalla Champions League ci sia tra i belgi anche parecchio rammarico oltre all’orgoglio.

«Abbiamo fatto una grande prova in 10 nel secondo tempo. I ragazzi ce l’hanno messa tutta. Per crescere dobbiamo cancellare alcuni errori, ma in entrambe le partite siamo stati molto meglio della Lazio. Dobbiamo ripetere le prestazioni fornite in Champions contro Zenit e Lazio anche in Europa League il nuovo anno».