Mimun: «Con la Juve firmerei per il pari. Le lamentele di Sarri…»

Clemente Mimun, noto giornalista e tifoso della Lazio, ha analizzato la prossima sfida contro la Juventus e parlato così di Sarri

Dalle colonne de Il Messaggero, Clemente Mimun ha dichiarato:

«Come prevedevo, il Monza ci ha messo in difficoltà ma abbiamo portato a casa comunque tre punti preziosi. Oltretutto con un guizzo del giovanissimo Romero, un pezzo del presente ma anche del futuro. Non so più come definire la grandezza di Pedro, secondo me il migliore in campo per distacco. Dall’ultimo match si evince anche che non possiamo rinunciare a Cataldi, altrimenti si balla e in modo disordinato. Sulla lunga sosta per il Mondiale del Qatar difficile non pensarla come il Mister, che ha criticato ad alzo zero le scelte del governo mondiale del calcio. Si fa spassare troppo spesso Sarri per un brontolone. Ma le sue riserve sono le stesse di molte federazioni e non pochi campioni. L’ultimo match di questa fase ci vede contrapposti alla Juventus che viene da 5 vittorie consecutive e ritrova molti degli infortunati di lungo corso. Non che i bianconeri abbiano ritrovato anche il bel gioco, però sarà molto dura. Ma anche la banda Allegri dovrà stare molto attenta a questa Lazio. Personalmente firmerei per il pareggio, ma se restiamo concentrati ce la possiamo giocare. Forza e coraggio!».