Lazio spenta? Lotito pungola i giocatori: «Visto Primavera e Women?»

Claudio Lotito, strigliando la Lazio dopo la sconfitta con l’Inter, ha citato gli ottimi risultati di Primavera e Women: il retroscena

Claudio Lotito non ci sta e pur di svegliare la Lazio dal torpore delle ultime settimane pungola i ragazzi di Sarri per questo infuocato finale di stagione. Come riporta Il Messaggero, il patron ha voluto richiamarli a un moto d’orgoglio:

«Avete visto la Primavera e la Women con mio figlio? Adesso ritroviamo subito il nostro spirito».