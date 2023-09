L'orgoglio di Lotito: «La Lazio non è più una Cenerentola, oggi...»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è detto orgoglioso del percorso fatto alla guida del club biancoceleste

Durante l’intervista a Radio Roma Sound fm90, Claudio Lotito ha sottolineato:

«Adesso che c’entrano i soldi? Un conto è l’aspetto tecnico e un conto è l’aspetto economico. Io non penso che il denaro sia esaustivo ai fini di allestire una grande squadra. Come si dice? I soldi non sono tutto, ma aiutano a vivere meglio. Effettivamente aiutano, ma non è che sono determinanti. Sicuramente una grande campagna acquisti necessita di denaro per poter comprare i giocatori, ma è altrettanto vero poi che noi abbiamo saputo amministrare la campagna acquisti con delle scelte, che penso e mi auguro, possano premiare alla fine del campionato. Guardi io sono un povero presidente quindi lasciate perdere, non è questo il problema. La cosa che m’inorgoglisce è che oggi la rosa della Lazio, rispetto a quando l’ho presa io vent’anni fa, che era una Cenerentola, un punto di partenza, oggi è un punto di arrivo. Ha credibilità a tutti i livelli soprattutto a livello internazionale dove, l’ho riscontrato con i vari club, viene considerata e rispettata. Le faccio un esempio pratico?».

