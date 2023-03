Classifica Serie A se alla Juve venisse tolta la penalizzazione: la situazione della Lazio

La Lazio è terza in classifica complica anche il -15 inflitto alla Juve: cosa cambierebbe se ai bianconeri venissi tolta la penalizzazione?

Con la vittoria sul Napoli e la contemporanea sconfitta del Milan sul campo della Fiorentina, la Lazio ha raggiunto il terzo posto in classifica in solitaria con 48 punti. La squadra di Sarri, come le altre pretendenti ad un posto in Champions, stanno beneficiando del -15 inflitto alla Juventus. Questa l’attuale classifica della Serie A:

Napoli 65

Inter 50

Lazio 48

Roma 47

Milan 47

Atalanta 42

Juventus 35 (-15)

Bologna 35

Torino 34

Udinese 32

Monza 32

Fiorentina 31

Sassuolo 30

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 25

Spezia 21

Verona 18

Cremonese 12

Sampdoria 12

Ma cosa succederebbe se ai bianconeri di Allegri venissero restituiti i 15 punti di penalizzazione? La Juventus salirebbe a quota 50, agguantando l’Inter al secondo posto in classifica. La Lazio scalerebbe a quel punto solo di una posizione, finendo quarta dietro al Napoli, l’Inter e proprio ai bianconeri. In perfetta zona Champions.

Napoli 65

Inter 50 Juventus 50

Lazio 48

Roma 47

Milan 47

Atalanta 42

Bologna 35

Torino 34

Udinese 32

Monza 32

Fiorentina 31

Sassuolo 30

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 25

Spezia 21

Verona 18

Cremonese 12

Sampdoria 12