Classifica marcatori Serie A, Immobile torna davanti a Vlahovic

Con la doppietta di ieri, Ciro immobile si rilancia nella classifica marcatori di Serie A. Infatti il bomber è salito a quota 17, superando Vlahovic a 16 e guadagnando il primo posto.

Ora non resta che attendere la risposta del giocatore del Fiorentina, che scenderà in campo domani contro il Genoa. La sensazione è che sarà sfida tra i due per tutti il campionato.