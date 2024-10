La classifica Forbes dei club più ricchi del mondo, dalla MLS l’esempio per la Lazio: serve lo stadio!

La classifica Forbes dei club più ricchi del mondo: solo tre italiane e dalla MLS il modello degli stadi da seguire per la Lazio

Il Real Madrid è ancora il club con il valore maggiore al mondo nella classifica Forbes: le Merengues hanno un valore di 6.6 miliardi di dollari e un reddito annuo di 873 milioni. Sul podio con loro anche Manchester United e Barcellona. Juventus, Milan e Inter sono gli unici club italiani presenti in classifica: i bianconeri appena fuori la Top 10, 11ª posizione, mentre i rossoneri sono in 14ª e i nerazzurri in 18ª. Nella top 30 anche molti Stati Uniti: nonostante nessun club della MLS abbia un reddito superiore ai 100 milioni di dollari (esclusi LAFC e Inter Miami) il vantaggio di avere impianti di proprietà e all’avanguardia ne aumenta il valore, una lezione che la Serie A deve ancora imparare, come sta dimostrando anche la vicenda della Lazio con lo stadio Flaminio.