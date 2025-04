Baroni Lazio, clamoroso: dirigenza non soddisfatta del tecnico, non si esclude il cambio a fine stagione! Cosa succede

Condividi via email

In queste ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardo quello che potrebbe essere il futuro di Marco Baroni, che appare sempre più in bilico

In casa Lazio c’è un clima di forte tensione dopo l’ennesimo passo falso maturato nell’ultimo mese, con i biancocelesti che sono costretti a riscattarsi nella prossima sfida contro l’Atalanta.

In queste ore però ad essere messa in discussione è la posizione di Marco Baroni, che dopo un avvio di stagione scoppiettante, rischia di dover dire addio al mondo biancoceleste. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira infatti, la società capitolina non sarebbe soddisfatta del rendimento nel girone di ritorno, oltre che dello scarso impiego dei giocatori acquistati a gennaio.

Proprio per questo si stanno valutando diverse ipotesi, tra le quali, anche quella di un divorzio al termine della stagione.