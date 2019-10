Classifica assist Serie A, Kulusevski raggiunge Luis Alberto al primo posto

Dejan Kulusevski, con il doppio assist nella gara contro il Genoa, ha raggiunto Luis Alberto nella classifica assist della Serie A

Come anticipato, Luis Alberto è in vetta alla speciale classifica relativa agli assist-man della Serie A. Da qualche ora, però, non è più solo. Dejan Kulusevski, con il doppio passaggio vincente nella gara contro il Genoa, ha raggiunto l’andaluso al comando. Il ‘Mago’ non ha fornito alcun assist nella rimonta contro l’Atalanta, e dunque è fermo a quota 10. Alle sue spalle Duncan, Insigne e Pellegrini, appaiato a quattro. Altri due rappresentanti biancocelesti nella Top 10: oltre a Milinkovic-Savic, anche Immobile ha raggiunto il sesto gradino del podio fornendo il pallone vincente a Correa.