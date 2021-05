Classifica all-time Champions League: la posizione della Lazio

Champions League: la classifica all-time per punti totali nella competizione. Ecco qual è la posizione della Lazio

La UEFA ha pubblicato la classifica di tutti i tempi relativa alla Coppa dei Campioni/Champions League. La classifica è stilata per punti totali (2 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, conteggiati anche i risultati dopo i tempi supplementari; le partite proseguite ai rigori sono considerate pareggi). Juve quinta davanti al Milan, mentre l’Inter si piazza quindicesima. 63esima posizione per la Lazio Ecco la classifica:

1. Real Madrid 615

2. Bayern Monaco 501

3. Barcellona 460

4. Manchester United 380

5. JUVENTUS 363

6. Milan 314

7. Liverpool 303

8. Porto 290

9. Benfica 287

10. Ajax 271

11. Dinamo Kiev 255

12. Arsenal 245

13. Celtic 238

14. Chelsea 233

15. Inter 224

63. Lazio 64

69. Napoli 59

73. Fiorentina 57

153. Atalanta 17