Clasico rinviato, Barcellona-Real Madrid spostata a dicembre

Barcellona-Real Madrid rinviata. Una delle partite più attese del campionato slitterà a dicembre a seguito delle tensioni sorte in Catalogna

Rinviata una delle partite più attese. Salta la data del 26 ottobre per il «Clasico» tra Barcellona e Real Madrid. Le ultime tensioni sorte in Catalogna, dopo la condanna degli indipendentisti catalani, ha portato la Federazione a cambiare posto al match sul calendario: l’appuntamento sarà rinviato a dicembre. Come riportato da Sportmediaset, il giorno è ancora da definirsi, intanto però c’è l’ufficialità della decisione.