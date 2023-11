Cissè, l’ex Lazio rivela: «Ho rifiutato in passato un offerta di un importante club e non mi pento della scelta»

Cissè, l’ex biancoceleste rilascia una curiosa rivelazione riguardo un possibile accostamento ad un top club europeo

Alla Lazio non è stato un grande protagonista, ma Cissè poteva diventare un galaticos se solo si fosse fidato di Zidane che lo voleva a tutti i costi. A rivelarlo è lo stesso ex biancoceleste in un intervista rilasciata a ElDesmarque

PAROLE – Zidane bussò alla mia porta. Ho aperto un po’ sorpreso. Mi disse che il Real Madrid era interessato a me. Gli ho risposto che, anche se non avevo firmato nulla, avevo già dato la mia parola al Liverpool. Inoltre, non sapevo se sarei stato titolare al Real”. L’ex biancoceleste, con fermezza, ha affermato: “Non mi pento di nulla