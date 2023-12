Immobile a DAZN: «Non stiamo riuscendo a far inserire i nuovi. Speriamo di ritrovare la magia. Ottavi? Voglio...»

Ciro Immobile ha parlato anche a DAZN nell’immediato post-partita della gara persa dalla Lazio contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Lazio-Inter, Ciro Immobile ha parlato così:

«Non riusciamo a finalizzare la mole di gioco che creiamo. Questa sera abbiamo provato a portare la palla in area con più uomini, producendo occasioni o possibili occasioni nel primo tempo, ma facciamo molta fatica a crearle e realizzarle. Il collettivo lo fa il singolo che offre la propria qualità. Dobbiamo crescere nelle scelte, nella concretezza, nella cattiveria perché non è possibile che una squadra che ha sempre segnato come noi faccia così tanta difficoltà. La nostra potenzialità? Noi anche l’anno scorso avevamo come obiettivo quello di crescere come squadra, superando le fatiche tattiche che abbiamo affrontato nel primo anno. Quest’anno noi più vecchi stiamo facendo fatica a far inserire i nuovi. Il secondo posto dello scorso anno è stato un risultato straordinario, ma quest’anno stiamo facendo poco, soprattutto dopo aver superato il girone di Champions, abbiamo tanto rammarico. Mentalmente stiamo male. Il gruppo è triste, è inevitabile, solo il risultato e la continuità dei risultati possono tirarlo sù. Probabilmente facendo punti in altri partite oggi l’avremmo accettata di più. Io capisco i tifosi, ma se oggi avessimo avuto 30 punti ci avrebbero applaudito. Poi è normale che vista la nostra situazione loro siano delusi e arrabbiati. Come si ritrova la magia? Non è difficile, si ritrova come si perde. Bisogna ingranare e tornerà anche la magia, poi siamo anche sotto Natale, magari ce la ridanno le feste. Ottavi? Mi piacerebbe affrontare l’Arsenal per la storia del club, poi affrontare gli inglesi ha sempre il suo fascino. Gli ottavi e le emozioni di quelle partite ci ridanno un po’ di gioia».