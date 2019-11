CIES, la classifica del possesso palla in attacco: la posizione della Lazio

La classifica del CIES Football Observatory prende in analisi il possesso palla in attacco: in Serie A, la Lazio è ai vertici.

Non si vive di solo dominio territoriale. Di certo, però, riuscire a mantenere il pallino del gioco nei dintorni dell’area di rigore avversaria aiuta. Lo dimostra la classifica compilata dal CIES Football Observatory attraverso i dati di InStat: le top dei cinque maggiori campionati europei sono anche le squadre che riescono a massimizzare i passaggi nella trequarti avversaria limitando i pericoli nella retroguardia propria. In Europa, nella graduatoria che prende in considerazione 35 campionati europei, il Manchester City si trova in vetta con una media di 210 passaggi a partita nella trequarti avversaria e 59 passaggi degli avversari sulla propria trequarti: un rapporto di 3,55.

In Italia, invece, la vetta è occupata dalla Juventus con un tasso del 1,83 (153 passaggi sulla trequarti avversaria, 84 subiti). Seguono Napoli e Atalanta, mentre al quarto posto c’è la Lazio: 136 passaggi effettuati, 103 subiti, con una media di 1.32. Di seguito, la classifica completa della Serie A.