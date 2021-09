Ciao Massimo, se n’è andata la parte migliore di noi

Addio a Massimo Satta, appassionato uomo di sport e punto di riferimento della nostra azienda, la Sport Review

Caro Massimo,

ti scrivo questa breve lettera perché un finale così, davvero non potevamo immaginarlo. Da ieri la Sport Review non è e non sarà più la stessa.

Una vita (troppo breve Massimo, me lo concederai) dedicata allo sport, visto da dentro e soprattutto da fuori. Come nell’indimenticabile epoca ventennale della Logos TV, di cui sei stato ideatore e fondatore, o quando hai partecipato da protagonista alla nascita di Juventus Channel.

