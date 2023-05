Vieri: «Percorso clamoroso della Lazio ma contro l'Inter...»

Christian Vieri, ex attaccante della Lazio, ha commentato la sfida di domenica a San Siro tra i biancocelesti e l’Inter: le sue parole

Intervenuto alla Bobo Tv, Christian Vieri ha analizzato così Inter-Lazio:

«Non c’è stata partita, l’Inter è forte forte. Ha preso gol perché Acerbi è scivolato, ma ha dominato la gara. Non capisco come abbia fatto a perdere 11 partite, nei 90′ non c’è partita. Ha dei titolare fortissimi e poi quando si scalda la panchina arrivano anche i rinforzi. Sono troppo più forti delle altre secondo me. L’Inter ora sa che se non vince non va in Champions e si vede. La Lazio comunque sta facendo un campionato della madonna, ma non può competere con l’Inter che è la squadra più forte del campionato. Se i nerazzurri giocano così sono troppo più forti e ora sanno che non possono perdere punti».