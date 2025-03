Chiesa Lazio, operazione fattibile? Gli aggiornamenti

Condividi via email

Chiesa Lazio, Lotito cerca il colpo grosso in vista della prossima stagione di Serie A: i dettagli sull’operazione

Chiesa Lazio, sogno o realtà? È un dubbio più che ragionevole che sta attanagliando i tifosi biancocelesti che auspicano di poter rivedere nello Stivale uno degli eroi che ha consegnato l’Europeo agli Azzurri. Ora il presidente degli aquilotti vorrebbe dare ai propri tifosi una grande sorpresa. Per questa ragione si valuta di portare a Roma Federico Chiesa il quale ha trovato sempre poco spazio al Liverpool.

Lo scoglio più grosso di questa trattativa, come confermato da Sport Mediaset, è lo stipendio di 7 milioni di euro, una cifra decisamente troppo alta per le casse biancocelesti. Tuttavia sembra che le parti siano disposte a trattare per trovare una sorprendente intesa che porterebbe a Roma l’ex Juventus.