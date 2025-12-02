Chiariello affonda la capolista? Il Milan nel mirino del giornalista per questo motivo! Le dichiarazioni

Chiariello contro il Milan: il giornalista denuncia presunti favori arbitrali e mette in dubbio la legittimità della capolista, Le parole

Il giornalista Umberto Chiariello ha espresso forti perplessità sulla gestione di un episodio da parte del direttore di gara. Secondo le regole attuali, ha ribadito, il tocco di braccio fuori dalla sagoma su un tiro in porta avrebbe dovuto comportare l’assegnazione di un rigore. Chiariello ha accusato l’arbitro di essersi “arrampicato sugli specchi”, inventando un fallo in attacco inesistente pur di evitare la concessione del penalty.

PAROLE – “Di fatto è stata una decisione politica quella dell’arbitro di San Siro che richiamato all’On Field Review, dovuto al braccio fuori sagoma, non se la sente di assegnare il rigore e si inventa una punizione che non c’è. Ha fatto bene, era un rigore da non darsi e in questo modo ha trovato la il cavillo per salvare la faccia a sé al VAR.”

La capolista nel mirino Al di là del singolo episodio, Chiariello ha messo in discussione l’affidabilità generale del Milan in questo campionato, ipotizzando una serie di vantaggi arbitrali. Ha ricordato presunti favori già ottenuti dai rossoneri: “Due gol irregolari col Pisa, un rigore scandaloso con la Fiorentina, questa decisione è piuttosto controversa”.

Allegri e Tare sotto osservazione La conclusione del giornalista è stata netta: “Il Milan non è una capolista affidabile, a mio giudizio”. Nonostante la squadra di Massimiliano Allegri, affiancato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, sia al comando della Serie A, le critiche non mancano. In particolare dal fronte napoletano, che mette in discussione la legittimità di alcuni risultati in un campionato estremamente equilibrato e combattuto.

