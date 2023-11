Chiara Nasti dopo il furto a casa Zaccagni: «Stiamo bene, ma c’è una cosa che mi preoccupa» – FOTO

Chiara Nasti dopo il furto a casa Zaccagni: «Stiamo bene, ma c’è una cosa che mi preoccupa». Il messaggio della moglie del laziale

Chiara Nasti, moglie del laziale Mattia Zaccagni, ha scritto un messaggio dopo il furto subito nella serata di ieri nella sua abitazione..

Le sue parole: «Grazie per i messaggi!! Io, Thiago e Mattia stiamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno».