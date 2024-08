Cherki Lazio, Lotito studia IL PIANO: serve QUELLA cifra per portarlo a Formello. La SITUAZIONE

Cherki Lazio, Lotito studia il piano per il giovane talento francese: serve quella cifra per portarlo a Formello. La situazione

Come spiegato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il calciomercato Lazio ha sempre fisso nei radar il profilo di Rayan Cherki, talentuoso jolly offensivo in forza ai francesi del Lione.

Il classe 2003 è più di un’idea per puntellare con un ultimo rinforzo il reparto offensivo, ma le richieste del club transalpino sono più che chiare: serviranno infatti tra i 15 e i 18 milioni di euro per dare l’assalto al ragazzo. Lotito avvisato, ora serve studiare un piano.