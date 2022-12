Cheddira Lazio, occhio al Napoli: gli azzurri provano a chiudere?

Cheddira non è solo un obiettivo della Lazio. Sull’attaccante del Bari ci sarebbe il fortissimo interesse del Napoli

E, come sottolineato da Tuttomercatoweb, i partenopei sarebbero addirittura pronti a chiudere subito, lasciando il giocatore in prestito in Puglia fino a fine stagione. Insomma, non resta che attendere di capire che cosa accadrà nelle prossime settimane,