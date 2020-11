Champions, questa sera ospiti in maglia bianca con sponsor e scudetto celeste

Lo Zenit San Pietroburgo scenderà in campo alle ore 21 contro la Lazio per la quarta giornata di Champions League. Tramite un tweet la società russa ha reso noto che giocherà con una casacca interamente bianca, con il logo dello Zenit, quello della Nike e quello della Gazprom in turchese. Le due compagini che si sfideranno all’Olimpico avranno quindi tonalità differenti, ma degli stessi colori.