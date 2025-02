Champions League, i risultati della Juve e delle sfide dei play off

Champions League, alla luce delle sfide della gara d’andata dei playoff ecco come sono andati i risultati tra cui la Juventus

Archiviato il turno di serie A che ha visto vincere in modo roboante e netto la Lazio con il Monza, questa sera è iniziata la settimana dedicata alle coppe europee e ai playoff. Quest’oggi sono scese in campo City e Juventus tra le squadre, che hanno sfidato Real Madrid e Psv. Ad avere la meglio a Torino è stata la Juventus la quale ha dato un segnale chiaro in vista degli ottavi vincendo 2-1 con gli olandesi. Per quanto riguarda la supersfida di Manchester il Real Madrid ha vinto anch’esso di misura con un netto 3-2 ma da non dimenticare anche i successi di Psg e Dortmund rispettivamente con Brest e Sporting.