Champions League, il Napoli perde contro il Benfica. La Juventus vince e si rilancia. Il resoconto dei match delle italiane
Champions League, serata agrodolce per quanto riguarda le italiane. Vince la Juventus e si rilancia in chiave qualificazione. Sconfitta per il Napoli
Serata in chiaroscuro per le italiane in Champions League. La notizia positiva è sicuramente la vittoria della Juventus contro il Pafos. Un 2-0 che permette ai bianconeri di restare in piena corsa per la qualificazione.
Sconfitta, invece, per il Napoli. I partenopei perdono 2-0 contro il Benfica ed ora sono chiamati a due partite di livello per riuscire a restare in corsa in questa competizione.
Questi i risultati:
Juventus-Pafos 2-0
Benfica-Napoli 2-0
