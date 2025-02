Champions League, clamoroso ad Eindoven: la Juventus si fa rimontare dal Psv 3-1 ed esce dal torneo

Condividi via email

Champions League, i bianconeri salutano il torneo dopo aver subito la rimonta della squadra olandese che approda agli ottavi di finale

Disastro totale in Champions League per quanto riguarda il turno dei playoff, dopo le deludenti eliminazioni di Milan e Atalanta di ieri, anche la Juventus deve salutare la competizione. La formazione bianconera forte ad inizio gara del 2-1 dello Stadium, si fa rimontare clamorosamente dal Psv per 3-1 con gli olandesi che accedono al turno successivo e affronteranno o Arsenal o Inter. A decidere il match sono state le reti di Perisic, Saibari, Flamingo al 98 del supplementare. Inutile la rete del parziale 1-1 di Weah