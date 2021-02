Champions League, Lazio Bayern Monaco verrà trasmessa in chiaro

Mediaset ha reso noto quali match degli ottavi di Champions League saranno visibili in chiaro. Tra questi l’andata tra Lazio e Bayern Monaco

La Sampdoria e poi il Bayern Monaco. La Lazio non ha tempo per pensare alla sconfitta contro l’Inter e mette nel mirino le prossime sfide. Quella contro i tedeschi andrà in scena all’Olimpico martedì 23 febbraio alle ore 21.00, il ritorno è previsto per mercoledì 17 marzo allo stesso orario.

L’emittente Mediaset, che con Sky Sport ha i diritti per la trasmissione dei match, ha annunciato che la sfida d’andata tra i biancocelesti e il Bayern verrà trasmessa in chiaro. L’altro match sarà Barcellona-Paris Saint Germain, mentre Atalanta e Juventus saranno trasmesse sui canali Mediaset nelle partite di ritorno.