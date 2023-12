Champions League, la Lazio si qualifica come prima se...

Champions League, in attesa della gara con l’Atletico ecco come potrebbe concludere prima nel girone la formazione di Sarri

Ormai ci siamo l’attesa è finita, tra poco al Metropolitano va in scena l’ultima partita del girone di Champions della Lazio con l’Atletico. Il match contro gli spagnoli è fondamentale per i biancocelesti per concludere primi nel gruppo. Ma come riuscirebbe ad arrivare prima la formazione di Sarri? Ecco le combinazioni

LA LAZIO ARRIVA PRIMA NEL GIRONE SE:

-Vince contro l’Atletico Madrid