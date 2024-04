Champions League, il Bayern Monaco elimina l’Arsenal e approda in semifinale: decisivo Kimmich

Champions League, il club bavarese approda in semifinale dopo aver battuto in casa l’Arsenal 1-0: i dettagli

Dopo la Lazio, il Bayern Monaco elimina anche l’Arsenal e approda in semifinale di Champions League. La squadra bavarese dopo il 2-2 in Inghilterra batte in casa la formazione di Arteta, la quale si addormenta clamorosamente su Kimmich, consentendo a quest’ultimo di realizzare la rete che vale la qualificazione.