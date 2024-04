Champions League, finale 2026 o 2027 al Meazza? La Uefa fa chiarezza

Champions League, la Uefa nel nome di Giorgio Marchetti interviene riguardo la possibile candidatura del Meazza come stadio di una finale

La stagione di Champions League non è ancora conclusa, ma la Uefa guarda già al futuro e stabilire di conseguenza le sedi delle prossime finali della competizioni. L’atto conclusivo può esserci anche in Italia a San Siro? A far chiarezza ci pensa Giorgio Marchetti della Uefa alla politica del Pallone

PAROLE – La finale della nuova Champions League a Milano nel 2026 o 2027? Ci sono buone possibilità, del resto San Siro pur non essendo il più moderno degli stadi è una icona del calcio internazionale, riconosciuto da tutti gli sportivi, soprattutto dai tifosi di calcio. a decisione definitiva dovrebbe arrivare a fine maggio, l’Italia è impegnata nel processo di candidatura. Vedremo come si concluderà