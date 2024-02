Champions, Lazio-Bayern Monaco: le iniziative all’Olimpico per la sfida. Tutti i dettagli da sapere

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica le iniziative dell’Olimpico in vista della sfida di Champions. Di seguito i dettagli.

COMUNICATO– «Domani, alle ore 21:00, la Lazio scenderà in campo per affrontare il Bayern Monaco nella gara valida per l`andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Sarà una lunga serata da vivere tutti insieme allo Stadio Olimpico.

Presenti tante attività, con l`intrattenimento targato S.S. Lazio. Presente ovviamente il DJ set, tra Monte Mario e Curva Nord, presente a partire dall`apertura dei cancelli fino all`intervallo e post partita.

Durante il riscaldamento, prima della lettura delle formazioni, il violinista Andrea Casta si esibirà sotto la Nord con un medley di canzoni.

Al termine del riscaldamento, infine, subito dopo il volo di Olympia, ci sarà l`esibizione live di Mattia Briga del brano My Way, accompagnato da un meraviglioso gioco di luci».