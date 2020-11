Champions, l’Atalanta come la Lazio: intanto l’Europa League è blindata

Atalanta come la Lazio: intanto l’Europa League è blindata

L’Atalanta di Gasperini fa l’impresa e vince ad Anfield Road contro il Liverpool in una serata storica: le reti portano le firme di Ilicic e Gosens, poi uscito per infortunio. I tre punti di ieri non solo rimarranno negli almanacchi, ma consentono al club bergamasco di tenere i danesi del Midtjylland a 7 lunghezze di distanza, le stesse che nel Gruppo F ci sono tra Lazio e Zenit. Gli orobici come i biancocelesti dunque sono certi almeno di finire terzi nel girone e di partecipare quantomeno alla fase ad eliminazione diretta dell’UEFA Europa League.