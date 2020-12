Champions, la Lazio ha bisogno del suo mago Luis Alberto

Dopo la brutta prova contro lo Spezia, Luis Alberto è chiamato a salire in cattedra in Lazio-Brugge

Lazio-Brugge sarà un importante banco di prova per Luis Alberto. Inzaghi ci punta, continua a difenderlo anche e soprattutto dopo la situazione nata in a seguito alle sue dichiarazioni su Twitch dello spagnolo, dove attaccava la società sulla delicata situazione stipendi. Il tecnico ha piena fiducia in lui, vuole vederlo nella sua versione migliore.

Il Mago sa come fare la differenza: è alla ricerca del primo gol in Champions League e del primo assist stagionale (l’anno scorso fu recordman in Serie A). L’unica rete di quest’anno contro il Bologna, dopo una progressione magistrale e un tunnel, prima di scaricare la botta in rete. Così riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.