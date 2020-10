Champions, Club Brugge: tre pedine “rientrano” dal Covid e puntano la Lazio

Club Brugge, tre “ex” positivi al Covid pronti a tornare contro la Lazio.

Il Club Brugge si è oggi allenato in vista della Lazio, mister Clement ha fatto svolgere alla squadra che ha perso 2-1 a Leuven un defaticante, ma da domani si farà sul serio in vista Lazio. Mercoledì sera è in programma un appuntamento decisivo per il girone F di UEFA Champions League. Il portiere titolare Mignolet, il difensore centrale Kossounou e l’attaccante Krmencik, positivi al Covid da quasi due settimane, sono risultati tutti negativi al tampone odierno. Qualora nella giornata di domani dovessero risultare negativi ad un altro tampone, i tre saranno a disposizione contro la Lazio. A quel punto i primi due, pilastri del club belga, sarebbero quasi certi di partire dal 1′ contro i biancocelesti.