Champions, Atalanta in scioltezza, l’Inter pareggia col Gladbach

Champions, dopo le vittorie di Lazio e Juventus, scendono in campo Inter ed Atalanta.

Si completa il quadro della prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. Dopo le vittorie di Lazio e Juventus di ieri, arrivano altri due risultati utili per le italiane impegnate nella massima competizione europea. L’Atalanta vince in scioltezza contro il Midtjylland per 0-4, gazie alle reti di Zapata, Gomez, Muriel e Miranchuk. L’Inter di Conte ospita invece i tedeschi del Borussia Mönchengladbach. I nerazzurri passano in vantaggio con Lukaku, poi subiscono la rimonta con il rigore di Bensebaini e la rete di Hofman. A ristabilire il definitivo pari ci pensa, ancora una volta, Romelu Lukaku.