Cessione Acerbi, ora spunta l’Atalanta: i dettagli

Il futuro di Francesco Acerbi è tutto da decidere, con una cessione che è inevitabile. E su di lui ci sarebbe l’Atalanta

Il futuro di Francesco Acerbi è tutto da decidere, con una cessione che è inevitabile. Il difensore infatti si sta allenando in quel di Formello e non è andato in Germania con la squadra.

Come evidenziato da Il Messaggero, su di lui ci sarebbe l’interesse dell’Atalanta, anche se non andrebbe scartata l’ipotesi Inter. L’ostacolo sarebbe però sempre l’ingaggio da 2,5 milioni di euro.