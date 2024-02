Cerezo annuncia: «Futuro di Simeone? Tutti hanno chiara la situazione»

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, affronta il tema relativo al futuro di Diego Simeone: le sue dichiarazioni

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha analizzato il futuro di Diego Simeone al termine del pranzo con i dirigente interisti. Per il tecnico argentino si era parlato di un possibile ritorno in Italia, con Lazio o Inter come destinazioni possibili.

FUTURO SIMEONE – «Tutti hanno chiara la situazione di Simeone, inclusa l’Inter. Non c’è niente da dire a riguardo».