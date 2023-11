Celtic, Rodgers perde un titolare in vista della gara con la Lazio: le ultime

Celtic, durante la partita in corso con l’Atletico il tecnico degli scozzesi perde un titolare in vista del match con la Lazio

La trasferta in Spagna al momento contro l’Atletico Madrid sta portando solo brutte notizie per il Celtic di Rodgers. Il club scozzese infatti oltre a perdere 1-0 parzialmente, deve fare a meno di un titolare espulso durante il match si tratta Maeda. Il calciatore non giocherà la prossima sfida europea contro la Lazio.